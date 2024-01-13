50 صورة ترصد عزاء والدة لطيفة بحضور نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- محمود عبد الناصر:

أقيم مساء أمس الجمعة عزاء والدة الفنانة لطيفة في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة الذين حرصوا على التواجد وتقديم واجب العزاء ومواساة "لطيفة" في محنتها.

وشهد العزاء حضور عدد كبير من النجوم وهم الفنانة كندة علوش، الفنانة أنغام، الأب بطرس دانيال، الإعلامية بوسي شلبي، الفنانة مي فاروق، الفنان محمد العمروسي، الإعلامي ممدوح موسى، المخرجة ساندرا نشأت، الفنانة هند صبري، الفنانة ريم البارودي، الفنانة نادية مصطفى، المخرج خيري يشارة، الإعلامية بسمة وهبة، الإعلامية لميس الحديدي، الفنان هاني رمزي، النجمة نبيلة عبيد، الفنان مصطفى قمر.

وأعلنت لطيفة، يوم الاثنين 1 يناير وفاة والدتها بعد صراع مع المرض وقالت على موقع إنستجرام: "أمي نور عيني حياتي عمري كله في ذمة الخالق العظيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. في الجنة يا أغلى إنسانة في حياتي".