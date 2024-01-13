هكذا احتفلت هند عبد الحليم بعيد ميلاد والدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة هند عبد الحليم، متابعيها عبر السوشيال ميديا، احتفالها بعيد ميلاد والدها.

ونشرت هند، صورتها مع والدها، عبر حسابها، على إنستجرام، وعلقت: "كل سنة وحضرتك طيب ومعانا وبصحة وسعادة يا رب يا أجمل وأطيب وأحن أب في الدنيا.. ربنا يخليك لينا يا كابتن مصر يا حبيبي".

وكانت "هند"، قد أعلنت مؤخرا انفصالها رسميًا عن زوجها كريم قنديل بعد زواج دام 3 سنوات وذلك عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وعلقت: "أيام بتمشي وناس بتمشي واحنا بنتغير أوي وكل حاجة بتتغير حوالينا ومفيش أي حاجة دائمة، بس مش معني أنك لوحدك أنك وحيد ساعات كتير بتحتاج ده عشان تلاقي نفسك وتعرف تبص حواليك كويس، كل سنة وانتوا طيبين وان شاء الله السنة دي تكون أحلي وأحن على الكل يا رب"، وأنهت تعليقها بهاشتاج "سينجل".

وقام أحد متابعيها بالاستفسار من كلمة "سينجل" التي رافقت البوست، لترد عليه "هند" قائلة: "نعم".

وكشفت "هند" مؤخرًا عن إزالة "شامة" على وجهها، والتي أعربت عن انزعاجها منها خلال الفترة الماضية ونشرت صور ظهرت خلالها عقب خضوعها لعملية تجميل أزالت خلالها "الشامة".

يذكر أن، آخر أعمال هند عبد الحليم كان مسلسل "أزمة منتصف العمر" بطولة كريم فهمي وريهام عبدالغفور.