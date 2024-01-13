بالفيديو- مادلين طبر تكشف سبب التغير في جسم أحمد السقا وإختفاء رقبته

ميرنا وليد - بيروت - إستضافت الفنانة والإعلامية اللبنانية مادلين طبر خلال حلقتها الجديدة من برنامج قعدة مع مادلين، خبير التأهيل الجسماني واخصائي التغذية كابتن سيد منشاوي والذي كشف بدوره أسباب توهم البعض بان رقبة الممثل المصري احمد السقا قصرت.



وأجاب المنشاوي ان هذا التخيل هو نتيجة تدريب السقا لعضلة الكتف او ما يعرف بالترابيس والتي تضخمت لدرجة انها ظهرت معها رقبته كأنها "كشت".

وتحدث اخصائي التغذية سيد منشاوي على استخدام الرياضة للخروج من الإكتئاب خاصة بعد القيام بمجهود، وأضاف ان العيش (الخبز) والزيوت المهدرجة والتي تدخل في صناعة الاجبان والسمن تؤدي الى حالة موود سلبية بعكس الأرز الذي يرفع من المزاج الإيجابي، وخلال الحلقة وعبر مداخلة تلفونية تواصلت مادلين مع الممثل المصري هاني رمزي والذي تحدث عن أحدث اعماله الفنية مسلسل بعنوان "بدون مقابل" ولأول مرة يجسد بها شخصية تراجيدية، وحين سألته مادلين من هو امتدادك، اجاب ليس امتدادا انما اتوسم الخير في الكوميديان مصطفى خاطر.

وحاورت مادلين خلال الحلقة الصحفية وامينة المرأة في حزب المستقلين الجدد فاطمة عبد الواسع ، وتحدثت عن العهد الجديد وديمقراطي وحرية الأحزاب به، فأجابت لأول مرة في عهد الرئيس السيسي يكون هناك حضور حقيقي للأحزاب.

ثم استضافت مادلين الفنانة عفاف مصطفى والتي اشعلت الحلقة ن بتصريحاتها الجريئة حيث قالت انه لا يوجد أحد كائنا من كان يستطيع ان يعتدي عليها، ولكن فنانة واحدة استطاعت فعل ذلك وهي الفنانة هالة صدقي حيث ضربتها ستة أقلام " بجد" وعنف اثناء تصوير مسلسل «جعفر العمدة» ووصفتها بانها متغذية وايدها مليئة بالعضلات فلكم ان تتخيلوا قوة القلم الواحد على وجهي.

وأضافت عفاف ان الممثلة ريهام حجاج انسانة بمعنى الكلمة فهي تعاني بسبب ما يحدث من اعتداءات على اطفال غــ زة، خصوصا بعد ان انجبت تؤام، واشارت مادلين الى انها معجبة بها كإمراه جميله وصامدة وتستمر بالنضج.

واضافت عفاف ان هناك حملة ممنهجة ضد ريهام ولكنها متماسكة وتسير في مشوارها الفني وتعمل حاليا في مسلسل كوميدي لأول مرة في دور معلمة لمادة التاريخ، واشادت أيضا عفاف بالممثلة المصرية يسرا ووصفتها بصاحبة العطاء والتواضع مع أي صناع أي عمل فني تتواجد به وحين تندمج "بتنسى نفسها" وهو ما يميزها.