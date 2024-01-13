توم كروز يعود للطيران من جديد في Top Gun 3

ميرنا وليد - بيروت - قامت شركة باراماونت بتعيين إيرين كروجر، الكاتب المشارك لفيلم Top Gun: Maverick، للعمل على سيناريو لتكملة لفيلم الحركة الرائج، وفقًا لما ذكره أحد المطلعين على بواطن الأمور.

ويأمل الاستوديو أيضًا أن يعود مخرج فيلم "Top Gun: Maverick" جوزيف كوسينسكي إلى مركز القيادة في جزء آخر من السلسلة، والذي من المحتمل أن يشهد عودة نجمي كروز الأصغر سناً، مايلز تيلر وجلين باول، بدأت المناقشات حول السيناريو الجديد في أواخر العام الماضي، لا تزال هناك بعض العقبات التي يجب تجاوزها، حيث يحتاج Cruise ورفاقه إلى التوقيع على النسخة النهائية. ورفض متحدث باسم باراماونت التعليق.

تأتي هذه الأخبار، بعد أيام من إعلان كروز عن توقيعه على صفقة غير حصرية لتطوير الامتيازات والأفلام الأصلية لصالح شركة Warner Bros. "أغلق"، و"ماغنوليا"، و"حافة الغد"، ولا يزال هذا الاتفاق يسمح لكروز بالعمل لدى شركات أخرى مثل باراماونت ويونيفرسال، حيث يعمل على فيلم باهظ الثمن سيتم تصويره في محطة الفضاء الدولية، كما أنها توفر مكاتب شركة Cruise في منطقة Warner’s Burbank.

حقق فيلم "Top Gun: Maverick" نجاحا كبيرا لشركة باراماونت، التي حاولت على مدى عقود إيجاد طريقة لإعادة كروز إلى عالم الطيران. تم ترشيح الفيلم لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم وحقق ما يقرب من 1.5 مليار دولار، مما يجعله الفيلم الأكثر شعبية في مسيرة كروز المهنية. يقوم كروز أيضًا بتوجيه امتياز "Mission: Impossible" في باراماونت. وهو يعمل حاليًا على الجزء الثامن من سلسلة التجسس.