ميرنا وليد - بيروت - فوجئ متابعي الممثلتين المصريتين يسرا ونيللي كريم بتذيل مسلسلهما "روز وليلى" قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر.

واحتل مسلسل "روز وليلي" المرتبة الثامنة من أصل عشرة مراتب في قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر، وذلك بعد طرحه بعدة أيام عبر "شاهد VIP".

والمسلسل من بطولة عدد من الممثلين من بينهم: يسرا، نيللي كريم، عارفة عبدالرسول، هشام عاشور، أحمد وفيق، تامر فرج، مروان يونس، وعدد كبير من ضيوف الشرف، ومن تأليف المؤلف والسيناريست البريطاني كريس كول، وإخراج المخرج السينمائي والتلفزيوني البريطاني أدريان شيرجولد.

وتدور احداث المسلسل في إطار من الكوميديا السوداء والأكشن والمغامرة، ويتألف من 10 حلقات، ويعرض بشكل أسبوعي، وينتناول قصة محققتين مُستقلّتيْن يتمّ التعاقد معهما لكشف عملية احتيال مصرفي كبرى يجري التخطيط والإعداد لها.

وتتواجه المحققتان اللتان تفتقران إلى الكفاءة المهنية المطلوبة، مع شخصيات غامضة تُعرّض حياتهما للخطر خلال سير الأحداث، وتنجرف روز وليلى عبر مسارات مغايرة لمسار التحقيق.

وتتقرب لاحقاً روز وليلى نحو حل اللغز، وتكشفان ملابسات القضية.

كانت هذه تفاصيل خبر مسلسل "روز وليلى" يحتل مرتبة "مُفاجئة" خارج التوقعات بالنسبة لـ يسرا ونيللي كريم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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