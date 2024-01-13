بالصور- ريم سامي تحتفل بخطوبتها على هذا الشاب

ميرنا وليد - بيروت - احتفلت الممثلة المصرية ريم سامي يخطوبتها أمس، على شاب يدعى محمد المغازي.



ونشرت ريم عبر حسابها الرسمي، مجموعة من الصور والفيديوهات التي وثقت حفل الخطوبة الذي اقتصر حضوره على الأهل والأصدقاء.

وظهرت ريم في الصور بفستان أبيض قصير وبسيط، أبرز قوامها الرشيق، وتركت شعررها الأسود الناعم منسدلاً على كتفيها.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع صور ريم، وعلقوا عليها متمنين لريم الحياة السعيدة برفقة خطيبها، ومهنئينها بهذه المناسبة السعيدة.

وعلى الصعيد الفني، تشارك ريم في مسلسل "حدوتة منسية"، الذي تدور أحداثه في 30 حلقة، من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محى الدين.

ويشارك في بطولة مسلسل "حدوتة منسية" عدد من الممثلين، من بينهم: سوسن بدر، عبير صبرى، أحمد فهيم، هشام إسماعيل، محمود حجازي، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد على رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، رجوي حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفي منصور، علاء قوقه، وغيرهم.