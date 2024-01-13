وفاة مفاجئة لمشهورة التيك توك نوني تثير حزنا واسعا على مواقع التواصل

فجعت مواقع التواصل الاجتماعي بوفاة شابة سعودية تدعى “نوني”، وتعد من مشاهير تطبيق “تيك توك”.

وأعلنت وفاة “نوني” عبر حسابها على “تويتر” أحد أقاربها، دون أن يكشف تفاصيل وفاتها.

وتفاعل العديد من مشاهير “تيك توك” مع الخبر، مؤكدين أنها كانت مريضة قلب.

وطالب مؤثرون ونجوم “تيك توك” متابعيهم بالتبرع عن روح “نوني”، حيث تم إنشاء رابط للتبرع على منصة “إحسان”.

وأشار كثيرون إلى تدوينات وتغريدات سابقة للراحلة، منها تغريدة كتبتها يوم 8 يناير الجاري، قالت فيها لمتابعيها “أحبكم”.

وقبل آخر تغريدة، تركت تغريدة سابقة، كانت تشي بسعادتها، إذ أعلنت لمتابعيها أن هناك مفاجأة لهم قريبا.

ووصفت إحدى المتابعات التغريدات الأخيرة، بأنها كانت أشبه برسائل وداع من قبل المؤثرة السعودية.

وقبل أسبوعين فقط من وفاتها، نشرت “نوني” منشورا يعود إلى والدتها، بينما كانت ترقد هي في المستشفى، والذي أشار إلى أنها كانت ابنة وحيدة لأمها.

وعلقت آنذاك على منشور والدتها، بالقول: “اللهم أمي في كل عام”، في إشارة إلى أنّ والدتها هي من ساندتها على مرّ السنوات في رحلة مرضها.