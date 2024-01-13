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ميرنا وليد - بيروت - نشر ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، صورة جديدة له برفقة زوجته الأميرة رجوة، وذلك خلال زيارتهما لجمهورية سنغافورة، التي تُعد أول زيارة خارجية للأميرة بعد زواجها الذي تم في الأول من حزيران/ يونيه للعام الماضي 2023.
واتسمت الصورة بالبساطة والعفوية، وظهرت فيها الأميرة رجوة بإطلالة جميلة إذ ارتدت فستاناً طويلاً وواسعاً باللون البيج.
وأرفق ولي العهد الصورة بتعليق، قال فيه: "صورة سريعة بين الاجتماعات".
وانهالت التعليقات على الصورة، من قبل المتابعين الذي أعربوا عن محبتهم للأمير وزوجته.
وتم التقاط هذه الصورة في اليوم الأول من زيارة الأمير الحسين، التي قام فيها بإطلاق منتدى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأردني السنغافوري.
كانت هذه تفاصيل خبر صورة عفوية لـ الأمير الحسين والأميرة رجوة.. وجمالهما حديث المتابعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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