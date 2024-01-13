شاهد الأمير الحسين وزوجته الأميرة رجوة آل سيف يخطفان الأنظار خلال زيارتهما إلى سنغافورة

خطف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وزوجته الأميرة رجوة آل سيف الأنظار، خلال زيارتهما إلى سنغافورة.

وظهرت الأميرة رجوة بإطلالة رسمية أنيقة، حيث ارتدت بدلة باللون الوردي، وتسريحة شعر بسيطة، وحقيبة بنفس لون البدلة، واكسسوار بسيط.

وتعد هذه الزيارة هي الزيارة الرسمية الأولى للثنائي الملكي منذ زواجهما، وتهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

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