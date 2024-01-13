خاص- موقع “الخليج 365” في كواليس مسرحية “عملوها إزاي” ضمن موسم الرياض… اقرأ التفاصيل

يحظى زوار منطقة بوليفارد سيتي، إحدى أهم وأكبر المناطق الترفيهية في موسم الرياض ٢٠٢٣، بقصة كوميدية مليئة بالألغاز من خلال العروض المسرحية الكوميدية “عملوها إزاي” التي انطلقت في ١٢ يناير الجاري على خشبة مسرح محمد العلي، وهي من بطولة كريم محمود عبدالعزيز وعائشة بن أحمد وحمدي الميرغني وأوس أوس وسليمان عيد ومصطفى البنا وعدد من نجوم المسرح المصري.

وتدور أحداث المسرحية حول جريمة حدثت في لوكيشن تصوير نجم شهير، ليقوم محقق شهير مشهور بحل أصعب ألغاز الجرائم ومعه مساعدته لكشف الواقعة، لتدور بينهم مجموعة من الأحداث الكوميدية ولكن نهايتها مختلفة لأن الجمهور هو من يحددها.

موقع “الخليج 365” حضر كواليس افتتاح المسرحية والتقى مخرج العمل اشرف عبد الباقي الذي كشف بعض تفاصيل المسرحية.http://www.instagram.com/p/C2AgxYfxJDf/

كما التقى الممثل سليمان عيد http://www.instagram.com/p/C2C2meQLHbF/. والتقى الممثل اوس اوس لمتابعة اللقاء http://www.instagram.com/p/C2C25eZruf2/

وتستمر عروض مسرحية “عملوها إزاي” حتى ١٦ يناير الجاري، حيث تعرض في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، وتأتي ضمن مجموعة من المسرحيات العربية التي تقام في موسم الرياض، ويمكن حجز تذاكر الدخول إليها عبر تطبيق وموقع webook من خلال الرابط: اضغط هنا

وتضم منطقة بوليفارد سيتي إحدى مناطق موسم الرياض في نسخته الرابعة تحت شعار Big Time، أكبر الفعاليات، من ضمنها تجارب عالمية وحفلات موسيقية ومعارض وغيرها، إضافة إلى وجود مجموعة من العلامات التجارية المحلية والعالمية، ومطاعم ومقاهٍ متنوعة وحدائق ونافورة راقصة، لتقدم لزوار الموسم تجارب ترفيهية متنوعة.