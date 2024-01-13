والدة منة عرفة تخضع لعملية جراحية في القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة منة عرفة عن خضوع والدتها لعملية جراحية في القلب.

ونشرت منة صورة لها برفقة دكتور القلب المتابع لحالة والدتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت منة "الحمدلله ماما خرجت بخير من العمليات، شكراً لكل حد دعا لماما، أما بقى دكتور جمال زيدان دكتور القلب المعالج لماما، كل الشكر و التقدير والاحترام لحضرتك مهما أقول عنك أو أوصف مش هوفيك حقك والله، دكتور جمال مش بس دكتور شاطر ومحترف ومحترم وصادق وأمين، هو إنسان حقيقي بكل معنى الكلمة من أول ما ماما دخلت المستشفى بيطمنها و عمل معانا اللي مفيش حد بيعمله في الزمن دا".

وأضافت: "بجد شكراً من قلبي يا دكتور على اهتمامك وحبك وصدقك لمرضاك وشكراً على كل حاجة عملتها معانا انت زرق من ربنا لينا، ربنا يديمك في حياتنا ويكرمك ويطمن قلبك زي ما دايماً بتطمنا".

يذكر أن أخر أعمال منة عرفة الفنية، مسلسل "ليل بنات" وعرض في السباق الدرامي لرمضان 2023، بطولة سهير رمزي، هاجر الشرنوبي، ديانا هشام، حنان سليمان وهو من تأليف رانيا عاطف وإخراج عبدالعزيز حشاد.



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