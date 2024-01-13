أول تعليق من محمد رمضان قبل مشاركته في افتتاح كأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعرب الفنان محمد رمضان عن سعادته بمشاركته في حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية، اليوم 13 يناير الجاري.

ونشر رمضان صورة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "إن شاء الله هتشوفوني الليلة ٩ مساءً بتوقيت القاهرة في افتتاح كأس الأمم الأفريقية بالأغنية الرسمية للبطولة.. بسم الله هفتتحها وهختمها، ثقة في الله نجاح".

وتنطلق البطولة في كوت ديفوار يوم 13 يناير 2024 وتستمر حتى 11 فبراير 2024. وأوقعت القرعة المنتخب المصري على رأس المجموعة الثانية رفقة منتخبات "غانا وكاب فيردي وموزمبيق".

يذكر أن الفنان محمد رمضان تعاقد مؤخرًا على بطولة فيلم "أسد أسود" والمقرر عرضه خلال العام الجاري.

اقرأ أيضا:

30 صورة من حفل خطوبة الفنانة ريم سامي

وائل جسار يحيي حفلين غنائيين بالقاهرة (صور)