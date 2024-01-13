شريف رمزي يحيي الذكرى الـ 9 لوفاة والده.. ونجوم الفن يعلقون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أحيا الفنان شريف رمزي الذكرى الـ 9 لوفاة والده المنتج الكبير محمد حسن رمزي، التي توافق اليوم 13 يناير الجاري.

ونشر شريف صورة والده، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "النهاردة الذكرى السنوية التاسعة لوفاة أعظم راجل في حياتي أبويا وكل حياتي محمد حسن رمزي، الله يرحمك يا حبيبي ويجمعني بيك في الفردوس الأعلى، انت وأخويا اللي جالك السنة دي صلاح رمزي ربنا يرحمكم يا رب ويغفرلكم وينعمكم في الجنة يا رب".

وانهالت تعليقات نجوم الفن وجاءت كالتالي: كتبت الفنانة بشرى: "تعيش وتفتكر يا شريف"، علقت الفنانة غادة عادل :"آمين يا رب حبيبي، الله يرحمه ويسعده في الجنة"، وكتب الفنان كريم محمود عبدالعزيز: "الله يرحمه"، علق تامر هجرس: "الله يرحمه".

يذكر أن صلاح رمزي، شقيق الفنان شريف رمزي توفي يوم 22 نوفمبر الماضي بعد صراع طويل مع المرض.

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