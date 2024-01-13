في ذكرى ميلاد حسين رياض.. غيّر اسمه لهذا السبب وشقيقه فنان كبير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحتفل اليوم 13 يناير الجاري محبو الفنان الراحل القدير حسين رياض بذكرى ميلاده الـ 127.

الفنان الراحل حسين رياض قدم للفن المصري أعمالًا مهمة حوالي ما يقرب من 160 عملًا خلال مسيرته الفنية.

وفي هذه السطور نعرض لكم حكايات حسين رياض:

نشأته

ولد الفنان حسين رياض في حي السيدة زينب في 13 يناير 1897، لأم سورية وأب مصري.

أولى أعماله المسرحية

مثل أولى أعماله المسرحية من خلال عرض "خلي بالك من إيميلي" عام 1916، على مسرح جورج أبيض.

أفلام

في عام 1931 قدم حسين رياض فيلم "صاحب السعادة كشكش بك"، ثم قدم بعدها عدة أفلام أبرزها: "سلامة في خير، لاشين، ليلى بنت الصحراء، صراع في المينا".

تغيير اسمه

قرر "رياض" أن يغير اسمه لـ "حسين رياض" حتى لا تكتشف أسرته أنه يعمل بالفن.

شقيقه

اسمه بالكامل محمد فؤاد شفيق، وهو الشقيق الأصغر للفنان حسين رياض.

شارك مع شقيقه حسين رياض، في بطولة فيلم "سلامة في خير"، الذي قام ببطولته الفنان الكبير نجيب الريحاني.

إصابته بالشلل

كان يعيش كل شخصية يقدمها، فعلى سبيل المثال جسد شخصية رجل يعاني من الشلل في فيلم "الأسطى حسن"، ومن شدة تأثره بالشخصية أصيب بشلل مؤقت في قدمه وذراعه، وبعدها احتاج للخضوع لجلسات علاج طبيعي.

توفي أمام الكاميرا

أثناء تأديته دور الدكتور رأفت في فيلمه الأخير "ليلة زفاف" مع سعاد حسني وأحمد مظهر وعقيلة راتب، وكان يؤدي دوره أمام الكاميرا سقط متوفيًا بأزمة قلبية، ولم يستكمل باقي مشاهده، ما اضطر المخرج بركات لحذفها والإشارة إليها، ليصبح الحاضر الغائب.

أخر أعماله

وكان أخر الأدوار التي أتم حسين تصوير كافة مشاهدها، دوره في فيلم "أغلى من حياتي" مع الفنان صلاح ذو الفقار والفنانة شادية.

اقرأ أيضا:

مي كساب تحيي الذكرى الـ11 لوفاة والدتها

أول تعليق من محمد رمضان قبل مشاركته في افتتاح كأس الأمم الأفريقية