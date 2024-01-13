أحمد السقا يمتطي حصانًا في أحدث ظهور.. والجمهور: الفارس والنجم المتواضع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شارك الفنان أحمد السقا جمهوره بصورة جديدة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر "السقا" في الصورة وهو يمتطي حصانًا في أحدث ظهور له، وعلق: "الحمد لله".

وانهالت تعليقات الجمهور على الصورة وجاءت كالتالي: "نجم مصر وفارس مصر الأول، الفارس، ما شاء الله، السقا العبقري، فارس السينما العربية، النجم المتواضع المحبوب، عالمي، إيه الجمال دا، صورة مبهرة".

على جانب آخر، ينتظر أحمد السقا، عرض مسلسله الدرامي الجديد "جولة أخيرة" يوم 25 يناير الجاري.

مسلسل "جولة أخيرة" مكون من 9 حلقات وتم تصويره بالعاصمة اللبنانية بيروت مطلع شهر أغسطس الماضي بعد عام كامل من التحضيرات والتعاقد مع النجوم المشاركين.

"جولة الأخيرة" يخوض بطولته أحمد السقا في أولى تجاربه في دراما المنصات الرقمية، ومن تأليف محمد ندا وشارك في السيناريو محمد الشخيبي، وإخراج مريم أحمدي، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب "السقا": أشرف عبدالباقي، حنان مطاوع، أسماء أبو اليزيد.

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