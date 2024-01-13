نجل الراحلة غنوة يوجه رسالة لخالته أنغام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه الطفل ياسين أمير، نجل الفنانة الراحلة غنوة رسالة لخالته المطربة أنغام.

ونشر ياسين صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق "بحبك يا خالتو".

وكانت أنغام أحيت حفل "ليلة نجمات العرب"، الأحد الموافق رأس السنة، ضمن حفلات موسم الرياض.

وغنت إليسا وأنغام ديو أغنية "ياريتك فاهمني"، التي ترجع في الأصل للفنانة أنغام.

كما ظهرت أنغام وإليسا وهما ترقصان على موسيقى أغنية "ياريتك فاهمني".

يذكر أن يوم 12 أكتوبر 2018، رحلت بشكل مفاجئ الفنانة الصاعدة آنذاك غنوة محمد علي سليمان، الأخت الفنانة الشهيرة أنغام، إثر حادث تصادم بالتجمع الخامس بالقاهرة، عن عمر يناهز 30 عاما.

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