فن ومشاهير

ريم سامي تتألق في حفل خطوبتها.. وإليكم تفاصيل وسعر إطلالتها

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ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة المصرية ريم سامي في حفل خطوبتها بإطلالة متألقة للغاية.


وإرتدت ريم سامي فستاناً باللون الأبيض قصير وضيق بأكمام طويلة، ومن قماش الدانتيل.
والفيتان من BRONX AND BANCO ويصل سعره بحسب موقع البيع إلى الـ 850 دولار.
ومن الناحية الجمالية، تركت ريم شعرها منسدل على كتفها، وطبقت ماكياج ناعم يليق بمحلامها.
احتفلت الممثلة المصرية ريم سامي يخطوبتها أمس، على شاب يدعى محمد المغازي.
ونشرت ريم عبر حسابها الرسمي، مجموعة من الصور والفيديوهات التي وثقت حفل الخطوبة الذي اقتصر حضوره على الأهل والأصدقاء.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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