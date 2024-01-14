ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي بشكل كبير، مقطع فيديو ظهرت فيه الممثلة العالمية صوفيا فيرغارا، أثناء حلولها ضيفة على برنامج El Hormiguero المذاع في إسبانيا لمذيع إسباني، أثناء ترويجها لمسلسلها الجديد "غريزيلدا" على "نتفلكس".
وفي التفاصيل، حاول المذيع السخرية من لهجتها باللغة الإنكليزية وطلب منها أن تنطق اسم مسلسلها الشهير Modern Family بالإنكليزية، فأجابته: "هل ألفظه بشكل خاطئ؟ أليس كذلك؟ هل تتحدث الإنكليزية بشكل أفضل مني؟ كم عدد ترشيحات "إيمي" التي حصلت أنت عليها في الولايات المتحدة؟ كم مرة تم ترشيحك لجائزة "غولدن غلوب"؟".
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- مذيع يحاول أن يسخر من صوفيا فيرغارا.. وهي تضعه بموقف محرج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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