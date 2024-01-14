مشاهد لنجمة الخائن من 30 عاماً تحدث ضجة.. جمالها حديث الكثيرين

ميرنا وليد - بيروت - تداور رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لبطلة مسلسل الخائن الممثلة السورية مرح جبر في فترة شبابها، وقد جمع مجموعة لقطات لها منذ 30 عاماً، وخطفت الأنظار بجمالها الأخآذ.



وتشارك مرح جبر في بطولة مسلسل "الخائن"، الذي بدأ عرضه منذ شهرين تقريباً، إلى جانب الممثلة سلافة معمار والممثلة مرام علي والممثل قيس الشيخ نجيب.

و"الخائن" هو مسلسل مُقتبس عن عمل تركي، وتدور أحداثه حول طبيبة شهيرة "أسيل"، تعيش حياة مستقرة مع زوجها "سيف" وابنها، وتكتشف عن طريق الصدفة خيانة زوجها " مع فتاة شابة " عاش معها قصة حب دامت نحو عامين، وتقرر بعد ذلك الانتقام من زوجها وعشيقته.