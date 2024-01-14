فن ومشاهير

جيسيكا ألبا وبلايك ليفلي وميغان فوكس رفضن أدواراً جريئة وهذه الخطوط الحمراء بالنسبة لهن

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ميرنا وليد - بيروت - أدوار الإغراء هي غالباً شرط للمخرج لإختيار الممثلين سواء النساء أو الرجال. لكن بعض الممثلات رفضن المشاركة بأدوار جريئة في الأفلام السينمائية نعرض لكم بعضهم.

cb3fd3dd03.jpgجيسيكا ألبا

رفضت الممثلة الأميركية جيسيكا ألبا في مقابلة صحافية مع Glamour أنها رفضت أدوار جريئة لأنها ترفض أن تراها عائلتها دون ملابس لا سيما جديها. وأضافت أن هذا الأمر لم يكن ليرفع من مستوى ومن مبيعات الفيلم.

1dde3c2c62.jpgإيما واتسون

رفضت الممثلة إيما واتسون تمثيل أدوار جريئة وكشفت قائلة: "لا لأريد نزع ملابسي او تناول الكوكايين.


703bc63ebf.jpgبلايك ليفلي

كشفت الممثلة بلايك ليفلي قائلة: "عندما ارى مشاهد التعرية في الأفلام أركز على تلك المشاهد ولا أرضى أن أقوم بهذه الأدوار. والمشاهد بدون ملابس التي أظهر فيها تقوم بها ممثلة بديلة.

fc0b74ca09.jpgماندي مور

تقول الممثلة ماندي مور أنها فتاة بسيطة ولا تقبل المشاركة بالأدوار الجريئة وعندما ظهرت في فيلم دون ملابس وقفزت في البحيرة حلت مكانها ممثلة بديلة.

de7adaace7.jpgسارة جيسيكا باركر

لا تصدر أحكام بحق الذين يمثلون أدواراً جريئة لا سيما بالنسبة الذين لا يواجهون أية مشكلة مع الموضوع. وموقفها لا يتعلق بالدين ولا بالعقائد. وهي لم تظهر أبداً في مشاهد جريئة.


5b985858f8.jpgميلا كونيس

كشفت الممثلة ميلا كونيس أن دورها في Friends with benefits هو أقصى حد وصلت اليه من حيث الجرأة حيث ظهر قسم من صدرها.

21072df8fe.jpgإيما روبرتس

كشفت إيما روبرتس الى People قائلة: "لا أعتقد أنني يمكن أن أظهر عارية في فيلم ولم يحصل الأمر سابقاً.


0624441ee7.jpgميغان فوكس

كشفت ميغان فوكس أنها ضد التعري مع العلم أنها رمز عالمي للجنس وأقرت أنها رفضت أدواراً مع شخصيات ومخرجين موهوبين لكن أدوار النساء في الفيلم مخلة بالآداب ولا تريد أن يراها أولادها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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