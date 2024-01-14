جيسيكا ألبا وبلايك ليفلي وميغان فوكس رفضن أدواراً جريئة وهذه الخطوط الحمراء بالنسبة لهن

ميرنا وليد - بيروت - أدوار الإغراء هي غالباً شرط للمخرج لإختيار الممثلين سواء النساء أو الرجال. لكن بعض الممثلات رفضن المشاركة بأدوار جريئة في الأفلام السينمائية نعرض لكم بعضهم.

جيسيكا ألبا

رفضت الممثلة الأميركية جيسيكا ألبا في مقابلة صحافية مع Glamour أنها رفضت أدوار جريئة لأنها ترفض أن تراها عائلتها دون ملابس لا سيما جديها. وأضافت أن هذا الأمر لم يكن ليرفع من مستوى ومن مبيعات الفيلم.

إيما واتسون

رفضت الممثلة إيما واتسون تمثيل أدوار جريئة وكشفت قائلة: "لا لأريد نزع ملابسي او تناول الكوكايين.



بلايك ليفلي

كشفت الممثلة بلايك ليفلي قائلة: "عندما ارى مشاهد التعرية في الأفلام أركز على تلك المشاهد ولا أرضى أن أقوم بهذه الأدوار. والمشاهد بدون ملابس التي أظهر فيها تقوم بها ممثلة بديلة.

ماندي مور

تقول الممثلة ماندي مور أنها فتاة بسيطة ولا تقبل المشاركة بالأدوار الجريئة وعندما ظهرت في فيلم دون ملابس وقفزت في البحيرة حلت مكانها ممثلة بديلة.

سارة جيسيكا باركر

لا تصدر أحكام بحق الذين يمثلون أدواراً جريئة لا سيما بالنسبة الذين لا يواجهون أية مشكلة مع الموضوع. وموقفها لا يتعلق بالدين ولا بالعقائد. وهي لم تظهر أبداً في مشاهد جريئة.



ميلا كونيس

كشفت الممثلة ميلا كونيس أن دورها في Friends with benefits هو أقصى حد وصلت اليه من حيث الجرأة حيث ظهر قسم من صدرها.

إيما روبرتس

كشفت إيما روبرتس الى People قائلة: "لا أعتقد أنني يمكن أن أظهر عارية في فيلم ولم يحصل الأمر سابقاً.



ميغان فوكس

كشفت ميغان فوكس أنها ضد التعري مع العلم أنها رمز عالمي للجنس وأقرت أنها رفضت أدواراً مع شخصيات ومخرجين موهوبين لكن أدوار النساء في الفيلم مخلة بالآداب ولا تريد أن يراها أولادها.