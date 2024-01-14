رانيا يوسف تكشف تفاصيل العملية الجراحية التي خضعت لها.. هل هي تجميلية؟

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة المصرية رانيا يوسف لأول مرة عن طبيعة العملية الجراحية التي خضعت لها مؤخراً مؤكدة انها ليست عملية تجميلية مثلما روّج البعض.

وقالت في أول تعليق لها : "الحمد لله كان عندي مشكلة صحية وعملت العملية وعدت على خير الحمد لله، ودلوقتي أنا كويسة جدًا الحمد لله". وأكملت: "مش عملية تجميل ومالهاش دخل بعمليات التجميل خالص، والحمد لله عدت على خير وبشكر كل الجمهور لسؤالهم عني".

يذكر ان خبر خضوعها لعملية كان قد انتشر قبل ايام قليلة من دون أن توضح تفاصيلها.

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