معرض القاهرة للكتاب .. بعد قليل وزيرة الثقافة تشهد مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ55

ياسر رشاد - القاهرة -

تبدأ بعد قليل، فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، فى ثوبها الجديد، وذلك بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.



يأتى ذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، الذى يشرف على الاستعدادات النهائية للمؤتمر.

وزيرة الثقافة

كما يحضر السفيرة هيلدا كليمتسدال، سفيرة النرويج في القاهرة، ومحمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، وسعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين.

وتوافد الكثير من الصحفيين والإعلاميين والمصورين على المسرح الصغير بدار الأوبرا للمشاركة فى هذا الحدث.

وتحل دولة النرويج ضيف شرف للمعرض هذا العام.

يكشف المؤتمر عن أبرز ملامح الدورة الـ55، وعدد الدول المشاركة، وأهم الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية التي سيشهدها المعرض هذا العام.

وتنعقد الدورة الـ 55 من معرض الكتاب، في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس، في الفترة من 25 يناير 2024 إلى 6 فبراير 2024، تحت شعار "نصنع المعرفة نصون الكلمة"، و وقع اختيار اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، على عالم المصريات، الدكتور سليم حسن، ليكون شخصية المعرض، ورائد أدب الطفل، يعقوب الشاروني، ليكون شخصية معرض الطفل.