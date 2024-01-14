طه دسوقي ضيف "صاحبة السعادة" في هذا الموعد

ياسر رشاد - القاهرة - تستضيف الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، الفنان طه دسوقي خلال برنامجها "صاحبة السعادة"، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة مساء الإثنين المقبل، ويذاع عبر شبكة قنوات DMC.

من المقرر أن يكشف طه دسوقي، خلال الحلقة كواليس مسلسله الجديد "حالة خاصة"، ويتحدث عن تعاونه مع النجمة غادة عادل، للمرة الأولى، ويكشف عن ردود فعل الجمهور عن الحلقات التي تم عرضها أخيرًا.

ويقدم الفنان طه دسوقي، خلال أحداث مسلسل "حالة خاصة"، شخصية "نديم"، وهو شاب يعاني من التوحد، ولكنه يتمتع بذكاء شديد وذاكرة قوية، ما يجعله يحصل على فرصة تدريب لدى أكبر مكتب محاماة.

موعد عرض مسلسل “حالة خاصة”:

من المقرر أن يتم عرض الحلقات الجديدة الـ5، 6، من مسلسل "حالة خاصة" يوم الأربعاء المقبل، وذلك بعد نجاح الحلقتين الأولى والثانية بعد عرضهما على المنصة الرقمية watch it.

قصة مسلسل حالة خاصة:

تدور أحداث مسلسل "حالة خاصة"، حول المحامي نديم أبو سريع، الذي يمتلك قدرات خاصة، ويلتحق بالعمل في مكتب محاماة شهير تمتلكه أماني النجار، رحلة نديم مليئة بالتحديات، لم تكن سهلة أبدًا، رغم استغلاله في الكثير من الأمور، إلا أن شخصيته وقلبه الأبيض كانا دائمًا منقذين له.

أبطال مسلسل “حالة خاصة”:

المسلسل بطولة الفنان الشاب طه دسوقي، البطولة المطلقة الأولى له، وذلك بمشاركة الفنانة غادة عادل، حسن أبو الروس، هايدي كابوه، هاجر السراج، نبيل علي ماهر وئام مجدي، أحمد الأزعر، علي السبع، أحمد طارق، والطفلان آدم وهدان وآدم النحاس، تأليف مهاب طارق وإخراج عبدالعزيز النجار.