بالفيديو: فنانة سورية تكشف تفاصيل مثيرة في قصة عودتها من الموت

تحدثت الفنانة السورية ليليا الأطرش عن تجربتها مع الموت، وكيف عادت إلى الحياة.

وقالت الأطرش خلال لقاء مع الإعلامي محمد قيس: “كنت لوحدي، وفجأة فقدت الوعي، ولم أشعر بأي شيء. لا أعرف كم من الوقت مكثت على الأرض، ولا كيف تمكنت من النهوض والاتصال بالآخرين”.

وكشفت الأطرش أنها كتبت على هاتفها بعد أن عادت إلى الوعي، قائلة: “لقد اختبرت الموت، ولو لثوانٍ معدودة. لم أشعر بأي ألم أو إحساس. فقط ضوء ساطع، ثم انطفأ”.

وتابعت: “بعد ذلك، بدأت أفكر في أحبائي، وكيف سيتألمون لو علموا أنني ماتت. لم أعرف كيف سأخبرهم أنني لم أشعر بأي شيء، وأن الموت ليس مخيفًا”.

وبكت الأطرش أثناء حديثها، مؤكدة أنها لم تعد تخشى الموت بعد هذه التجربة.