صوفيا فيرغارا تتعرّض لعنصرية مقرفة قبل أيام من عرض مسلسلها الجديد… وهكذا ردّت

أثارت الممثلة الكولومبية، صوفيا فيرغارا، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ان تعرضت لتعليق “غير لائق”، خلال استضافتها في برنامج “El Hormiguero الإسباني الذي يقدمه بابلو موتوس .

فيرغارا، البالغة من العمر خمسين عامًا، حضرت إلى البرنامج للحديث عن مسلسلها الجديد الذي سيعرض على منصة نتفليكس بعنوان “Griselda” .

صدمها المذيع بتعليق غير متوقع خلال حديثها عن دورها في مسلسل”Modern Family” الكوميدي الشهير، حيث قاطعها بطريقة استفزازية وسألها عن كيفية نطق اسم المسلسل بالإنجليزية، محاولاً السخرية من لهجتها.

صوفيا تمكّنت من التصرّف بحكمة وكانت ردة فعلها سريعة، حيث أجابت بشكل طريف “هل أقوله خطأ؟ أليس كذلك؟ هل تتحدث الإنجليزية بشكل أفضل مني؟”.

وسرعان ما واجهت صوفيا المُحاور بتعليق ساخر آخر، فقالت له: “كم عدد ترشيحات إيمي التي حصلت أنت عليها في الولايات المتحدة؟” وقبل أن يتمكن المذيع من الرد، باغتته صوفيا بتعليق آخر، قائلة: “كم مرة تم ترشيحك لجائزة غولدن غلوب؟”.

ورغم ان صوفيا نجحت في التعامل مع الموقف بثقة وعفوية، إلا أن أسلوب المذيع أثار استياء جمهورها الذي تداول المقطع على نطاق واسع، واعتبروا أن تعليق المذيع غير لائق ويحمل طابعًا عنصريًا.

كما قام العديد من المدوّنين في الولايات المتحدة بوصف تعليق المذيع على لكنة فيرغارا بانه “اهانة” لها وهنّأوها على طريقتها في الرد عليه واسكاته بسرعة.

الجدير ذكره ان صوفيا حصلت على اربعة ترشيحات لجوائز الأيمي اووردز، كما رشحت اربعة مرات لجائزة الغولدن غلوب.

وتلعب الممثلة الكوولمبيّة في المسلسل قصة غريسيلدا بلانكو الملقّبة بالأرملة السوداء، المرأة التي أنشأت واحدة من أكثر العصابات خطورة في كولومبيا في ثمانينيّات القرن الماضي.

وعلى الرغم من أنها لم تكن ذات شأنٍ رفيع أسوةً بزعماء الكارتلات أمثال بابلو إسكوبار وميغيل أنجيل فيليكس غالاردو الملقّب بِـ”العرّاب”، إلا أن غريسيلدا بلانكو كانت من أقوى تجّار الممنوعات في الولايات المتحدة، حيث كانت تسيطر على تجارة المخدرات في ميامي. يبدأ عرضه في ١٥ كانون الثاني/يناير الجاري على نتفليكس.