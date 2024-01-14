مايلي سايرس تعيش حالة من الرعب بعد أيام من حادثة شاكيرا… اقرأ التفاصيل

عاشت نجمة البوب العالمية، مايلي سايرس، حالة من الرعب اثر اعتقال رجل، يبلغ من العمر ٥٢ عامًا، يدعي ألكسندر كارديليان، بالقرب من منزلها في لوس أنجلوس، بعد تلقّي الشرطة بلاغًا بوجود شخص مشبوه بالقرب من منزل مايلي عند الساعة الواحدة فجرًا.

ووفقًا لمصادر إنفاذ القانون، اشتبهت مايلي وفريقها في أن هذا الشخص ربما كان شخصًا قابلته من قبل. وتبين أن شكوكهم كانت دقيقة، حيث أن كارديليان كان له تاريخ مع نجمة البوب ففي العام الماضي، حصلت مايلي على أمر تقييدي ضده في حادث مماثل، يقضي بالابتعاد عنها.

ظهر “كارديليان” عند بوابة منزل “سايرس” وحاول ان يقدّم لها دميّة محشوة، لكن فريق الأمن الخاص بها قام بإلقاء القبض عليه على الفور، وانتظروا وصول شرطة لوس أنجلوس.

عند وصولهم، تم احتجاز كارديليان وتوجيه تهمة انتهاك الأمر القضائي الموجّه له سابقًا.

مايلي كانت في المنزل أثناء الحادث، لكنها لم تواجه الرجل شخصيًا، بل تعامل معه فريقها الأمني، دون ان يلحق بها أي ضرر.

يعد هذا الحادث بمثابة تذكير بالتحديات التي غالبًا ما تواجهها الشخصيات العامة والتدابير التي يتعيّن عليهم اتخاذها لحماية أنفسهم. وهذا ذكّرنا بالحادث الذي تعرضت له الفنانة الكولومبية شاكيرا في ميامي الاسبوع الفائت عندما ألقت السلطات في ولاية فلوريدا الأميركية، القبض على دانييل جون فالتيير، البالغ من العمر ٥٦ عامًا، بتهمة مطاردة شاكيرا، عندما وصل إلى باب منزلها بنية الدخول.