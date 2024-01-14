ليال عبود تخضع لجلسة تصوير في منزلها.. وصور تظهر فخامته

ميرنا وليد - بيروت - خضعت الفنانة اللبنانية ليال عبود لجلسة تصوير في منزلها وتحديداً في الصالون قبل توجهها لاحياء احدى الحفلات واختارت لاطلالتها جامبسوت باللون الأسود ويتميز بحبوب من الكريستال اللامعة ويتميز ببعض المناطق الشفافة عند البطن.

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وبدت ليال جميلة للغاية لكن ما لفت الانتباه ايضاً هو فخامة منزلها وخصوصا في المكان الذي التقطت فيه هذه الصور ونوه كثر الى ذوقها الرفيع واختيارها للأثاث بشكل متناسق للغاية.

يذكر ان ليال كانت قد أحيت حفلات ناجحة في الفترة الأخيرة ومنها في بلدان أجنبية كألمانيا ولاقت أصداء واسعة.



