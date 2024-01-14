- 1/12
- 2/12
- 3/12
- 4/12
- 5/12
- 6/12
- 7/12
- 8/12
- 9/12
- 10/12
- 11/12
- 12/12
ميرنا وليد - بيروت - خضعت الفنانة اللبنانية ليال عبود لجلسة تصوير في منزلها وتحديداً في الصالون قبل توجهها لاحياء احدى الحفلات واختارت لاطلالتها جامبسوت باللون الأسود ويتميز بحبوب من الكريستال اللامعة ويتميز ببعض المناطق الشفافة عند البطن.
وبدت ليال جميلة للغاية لكن ما لفت الانتباه ايضاً هو فخامة منزلها وخصوصا في المكان الذي التقطت فيه هذه الصور ونوه كثر الى ذوقها الرفيع واختيارها للأثاث بشكل متناسق للغاية.
يذكر ان ليال كانت قد أحيت حفلات ناجحة في الفترة الأخيرة ومنها في بلدان أجنبية كألمانيا ولاقت أصداء واسعة.
كانت هذه تفاصيل خبر ليال عبود تخضع لجلسة تصوير في منزلها.. وصور تظهر فخامته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.