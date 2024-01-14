خاص - ياسمين صبري : شعرت بالصدمة عندما رأيت " كرش " محمد إمام .. وهذا رأيي بالتعاون مع محمد رمضان

ميرنا وليد - بيروت - خطفت الممثلة ياسمين صبري الأنظار إليها منذ ظهورها على الشاشة، فلقد خلقت لنفسها شخصية مختلفة بين زميلات جيلها، جعلتها تصبح من نجمات الصف الأول بالرغم من صغر سنها، وإضافة إلى عملها في التمثيل فلقد حرصت أيضاً على دراسة علم النفس لكي تطور من شخصيتها، كما أنها أصبحت وجهاً إعلانياً للعديد من العلامات التجارية، كما أنهاأصبحت حالياً مثالاً يحتذى به بالجمال وبالموضة،وحالياً يعرض لها في السينمات فيلم "أبو نسب"، الذي يحقق نجاحاً كبيراً في مصر والدول العربية، وكان لـ "الفن" هذا الحوار مع ياسمين صبري، والذي كشفت خلاله موقفها من المشاركة التمثيلية في شهر رمضان المقبل 2024 وكواليس العمل مع الممثل محمد إمام في "أبو نسب" وتفاصيل أخرى.

حدثينا عن تعاونك مع الممثل محمد إمام في "أبو نسب" خاصة بعد تصدر الفيلم شباك التذاكر؟

سعيدة للغاية بتكرار التعاون مع محمد إمام للمرة الثالثة، وشهادتي به مجروحة، وأجواء الكواليس كانت تشبهني للغاية وقريبة من قلبي، وأنا أحب العمل مع محمد إمام خاصة أنه شخص مريح ويجعل أجواء الكواليس ممتعة ومليئة بالضحك، وأتمنى تكرار التعاون معه مرة أخرى في المستقبل.

ما الذي جذبك للمشاركة في فيلم "أبو نسب"؟

وافقت على المشاركة في "أبو نسب" لأني أفضل الأفلام العائلية التي تكون مناسبة لجميع أفراد الأسرة، وأحرص دائماً على اختيار الأعمال التي ستجعل المشاهد يشعر براحة نفسية ويخرج من السينما سعيداً، بالإضافة إلى فريق العمل سواء كان محمد إمام أو المخرج الكبير رامي إمام أو ماجد الكدواني.

رأينا محمد إمام "بالكرش" أي البطن المنتفخ في أبو نسب .. فهل من الممكن أن توافقي على دور يتطلب منك تغيير شكلك؟

ظهور محمد إمام بهذا الشكل أعتبره خطوة جريئة منه للغاية، وشعرت بالصدمة عندما رأيته هكذا للمرة الأولى، ولكني أتقبل أن أقدم أعمالاً مختلفة وأظهر بها بشكل مختلف عن الشكل المعتاد الذي يراني فيه الجمهور.

عرض لك مؤخراً فيلمان هما "البعبع" و"أبو نسب" .. فلماذا تركزين على السينما مؤخراً بشكل أكبر وليس التلفيزيون؟

سعيدة للغاية بتواجدي في السينما بشكل كبير في الفترة الحالية، وأنا أحب السينما أكثر، خاصة أن فترة التحضير والتصوير لأي فيلم لا تستغرق وقتاً طويلًا، بينما مسلسلات رمضان يستغرق تصويرها ما يقرب من 5 شهور، والأمر يكون مجهداً للغاية.

بالرغم من تواجدك على الساحة الفنية منذ سنوات قليلة إلا أنك استطعتِ أن تصبحي من نجمات الصف الأول .. فكيف حققتِ هذا النجاح؟

أنا شخصية تحب النجاح ودائماً في تحدٍ مع نفسي، خاصة أنني تربيت على ذلك منذ نشأتي، لأنني كنت أمارس السباحة، وهذه الرياضة تجعل الشخص دائماً في حالة من المنافسة، كما أنني أدرس خطواتي بتأنٍ وتركيز، وأختار الأعمال التي تناسب شخصيتي، وأتمنى أن أكون دائماً عند حسن حظ الجمهور.

ما العمل الذي تعتبرينه نقلة نوعية في مشوارك؟

مسلسل "طريقي" يعتبر النقلة النوعية في مشواري، لأنني كنت أمثل على طبيعتي واكتسبت الكثير من الخبرات خلال العمل مع المخرج محمد شاكر خضير، بالإضافة لدوري في مسلسل "الأسطورة"، فبعض الجمهور ما زال يناديني باسم شخصيتي في العمل "تمارا"، وأنا أحب التعاون مع محمد رمضان للغاية، وعلى مستوى السينما، فيلم "جحيم في الهند" حققنا من خلاله نجاحاً كبيراً سواء بين الجمهور أو من خلال شباك التذاكر.

هل قررتِ دراسة علم النفس لكي يفيدك خلال عملك بالتمثيل؟

إطلاقًا وبالعكس، لقد ابتعدت عن التمثيل لمدة عامين لدراسة علم النفس، حتى أستفيد من هذا الأمر لنفسي ولتطوير شخصيتي، وليس لكي يساعدني في التمثيل وتقمص الشخصيات.

تصريحك الأخير عن أن أفلام المهرجانات مملة أثار جدلاً كبيراً.. فهل فكرتِ في الخروج لتصحيح الأمر؟

أنا لست متهمة حتى أخرج وأوضح موقفي، وأنا شخص صريح وتحدثت حينها عن رأيي، كما أنني لا أهتم بالآراء الهدامة أو الانتقادات غير المنطقية.

وما العمل الذي تتمنين أن يراكِ فيه المنتجون قريبا؟

حالياً أشعر بحالة من الملل بسبب بعض الأعمال التي تعرض عليّ، لأن معظمها سأجسد خلالها شخصية الفتاة الأرستقراطية، ولكني أفضل في الفترة المقبلة أن أخوض تجارب جديدة وأقدم شخصيات مختلفة عني مثل الشخصيات الشعبية.

وما الأشياء التي تجعلك غير مرتاحة في الكواليس وقد ترفضين العمل بسببها؟

أرفض تقديم أي عمل يجبرني على التعامل مع أشخاص غير مريحين في التعامل أو يضعني في ضغط عصبي ونفسي، وأحب دائماً أن تكون الأجواء هادئة والجميع يحبون بعضهم، لأن الممثل يحب أن يكون مرتاحاً حتى يستطيع أن يقدم الدور بإتقان.

ما جديدك في الفترة المقبلة وهل سنراكِ في شهر رمضان المقبل في عمل تمثيلي ؟

أحضر لفيلم جديد مع المخرج بيتر ميمي، وسأجسد خلاله شخصية أول "سوبر هيرو" مصرية، والعمل أكشن كوميدي، وبالنسبة للموسم الرمضاني، فأنا حالياً أقرأ عددًا من السيناريوهات ومن المقرر أن أستقر على أي منها خلال الفترة المقبلة.

لماذا لم نشاهدك على المسرح حتى الآن وهل تفكرين حالياً في خوض هذه التجربة؟

لا أمتلك الشغف حالياً لتقديم أعمال مسرحية، خاصة أن المسرح يحتاج لتحضيرات ضخمة، ويجب أن أكون مستعدة جيدًا لأننا نكون أمام الجمهور وجهاً لوجه.

أصبحتِ مثالاً يحتذى به بالجمال وبالموضة وأطلقتِ خط حقائب ونظارات بإسمك .. فما الذي تحضرينه في الفترة الحالية في عالم البيزنس؟

أعمل حاليًا على تقديم خط ميك آب بإسمي، كما أنني أتمنى أن أصبح سيدة أعمال ناجحة في المستقبل.