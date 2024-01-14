ميرنا وليد - بيروت - قبل سنوات عديدة سرب فيلم "حميم" للممثلة العالمية باميلا أندرسون وزوجها آنذاك تومي لي من دون موافقتهما.

ونجح الثنائي وقتها في رفع دعوى قضائية ضد الشركة التي وزعت شريطهما المسرب، وعندما انتهت المحاكم من الحكم في هذه الدعوى، ربحا مبلغا ماليا وصل الى 740 ألف دولار من الشركة، بالإضافة إلى نسبة كبيرة من الارباح التي كانت الشركة قد نالتها، و تصل قيمتها الى 77 مليون دولار جراء بيع ملايين النسخ من هذا الشريط، الذي تحول الى سيرة على كل لسان.

كانت هذه تفاصيل خبر مبالغ خيالية حصل عليها باميلا أندرسون وتومي لي بسبب فيديو سرّب لهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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