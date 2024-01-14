إحالة مذيعة مصرية للجنايات بتهمة حيازة مخدرات

قررت النيابة المصرية إحالة إنجي حمادة، مذيعة سابقة، إلى محكمة الجنايات بتهمة حيازة مواد مخدرة. وكانت حمادة قد ألقي القبض عليها سابقا بتهمة نشر فيديوهات مخلة، وضبطتها السلطات في وقت لاحق وبحوزتها مخدر الترامادول.

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