الاثنين.. "صاحبة السعادة" تستضيف أبطال "حالة خاصة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلنت النجمة إسعاد يونس، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، عن استضافتها لفريق مسلسل "حالة خاصة" في حلقة جديدة من برنامجها "صاحبة السعادة" المعروض على قناة DMC.

ونشرت إسعاد صورة تجمعها بكل من: طه دسوقي، المنتج طارق الجنايني، نبيل علي ماهر، هاجر السراج، أحمد طارق، حسن أبو الروس، وعلقت "استنوا أبطال مسلسل حالة خاصة في حلقة جديدة من صاحبة السعادة يوم الاثنين الساعة ١١ مساءً على DMC".

جدير بالذكر أن مسلسل حالة خاصة يُعرض على منصة watch it، تأليف مهاب طارق، إخراج عبدالعزيز النجار، وتشارك في بطولته الفنانة غادة عادل.

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