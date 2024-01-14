الجمهور يحتفي بمشاركة محمد رمضان في الأغنية الرسمية لكأس الأمم الأفريقية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعاد الفنان محمد رمضان عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، نشر منشورات الجمهور الذي حرص على الاحتفاء بمشاركته في إحياء حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية، من خلال تقديم الأغنية الرسمية للبطولة.

واحتفى الجمهور بـ رمضان ووصفوه بـ"نمبر وان"، و"الأسطورة"، و"ملك أفريقيا"، معبرين عن فخرهم بخطوة النجاح الجديدة التي يسطرها في مشواره.

وكان محمد رمضان كشف لجمهوره أمس عن صورة له من داخل الملعب قبل ساعات من انطلاق الاحتفالية، وعلق "إن شاء الله هتشوفوني الليلة ٩ مساءً بتوقيت القاهرة في افتتاح كأس الأمم الأفريقية بالأغنية الرسمية للبطولة.. بسم الله هفتتحها وهختمها.. ثقة في الله نجاح".

جدير بالذكر أن محمد رمضان لن يشارك في السباق الرمضاني لهذا العام، وسيطل على الجمهور من خلال السينما بفيلم "أسد أسود" الذي يجمعه بكوكبة من نجوم الفن.

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