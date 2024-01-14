يسرا: شخصيات "روز وليلى" مكتوبة بخفة دم وتجمعني كيمياء بـ نيللي كريم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت النجمة يسرا، إنها تقدم في مسلسل "روز وليلى" المعروض على منصة شاهد VIP، شخصية سيدة تُدعى ليلى تعمل عند ومع روز والتي تؤدي دورها الفنانة نيللي كريم، ولم يسبق لها العمل من قبل، لكنها وجدت نفسها مضطرة بعد وفاة زوجها، وتدهور حالتها المالية.

وتابعت يسرا في بيان صحفي صادر عن مجموعة MBC: "يتميز المسلسل بأنه يضم كافة عناصر النجاح، من الكاتب الإنجليزي المعروف السير كريس كول، والمخرج الكبير أدريان شيرغولد، والجهة المنتجة استوديوهات MBC، بالإضافة طبعاً إلى علاقة الصداقة الجميلة والكيمياء التي تجمعني بـ نيللي كريم".

وحول الجانب الكوميدي في العمل، توضح يسرا: "طبيعة الكوميديا تختلف بين عمل وآخر. في (روز وليلى) المواقف الكوميدية هي المسيطرة وهي المضحكة بحق، فالشخصيات مكتوبة بطريقة خفيفة الدم، أضف إلى أن المخرج نفسه كان في الماضي ممثلاً، لذا فهو يدرك تماماً ما يقوم به، وكذلك زوجته ممثلة معروفة وقد ظهرت معنا في بعض المشاهد الكوميدية وكان أداؤها رائعاً".

وتختتم يسرا: "يتميز العمل بحبكته التصاعدية وإيقاعه السريع، فقد تبدو المشاكل التي تقع فيها كل من روز وليلى عميقة جداً وعصيّة على الحلّ في بعض الأحيان، غير أن الحلول تظهر بشكل سريع، لتنقل معها الشخصيتين إلى أماكن مختلفة، وتغرقان في متاعب من نوع جديد، بدون إطالة، وبشكل عملي وخفيف على قلب المشاهد، وهنا تكمن قوة القصة واحتراف الإخراج."

تدور أحداث مسلسل "روز وليلى" حول شركة تحقيق خاصة تديرها النساء، وقد صُنّفت الأقوى في مصر والمنطقة، بل على مستوى العالم! فما هو دور كل من يسرا ونيللي كريم في إيصال هذه الشركة النسائية إلى الشهرة والعالمية؟ هذا ما توضحه أحداث الدراما الكوميدية "روز وليلى" من عروض شاهد الأولى.

العمل من إنتاج "استوديوهات MBC" وكتابة كريس كول، ومعالجة درامية لـ رضوى شاهين، وإخراج البريطاني أدريان شيرغولد، بطولة: يسرا، نيللي كريم، أحمد وفيق، تيام قمر، رغد الفيصل، هشام عاشور، عارفة عبدالرسول، وظهور خاص لـ أمل رزق، إبراهيم السمان، حسن أبو الروس، مروان يونس، محمد ناصر، فادي خفاجة، ولأول مرة محمد سالم، وآخرين. وضع الموسيقى التصويرية عمرو إسماعيل.

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