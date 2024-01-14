كنزة مرسلي لأول مرة باللهجة الخليجية.. أغنية "دو ري مي"

ميرنا وليد - بيروت - أصدرت الفنانة الجزائرية كنزة مرسلي أحدث أغنيتها تحت عنوان "دو ري مي" حصرياً على قناتها الخاصة على يوتيوب.

وقدمت كنزة مرسلي بأغنية "دو ري مي" اللهجة الخليجية في أول تجاربها الفنية مع الأغنية الخليجية، وأعربت عن سعادتها بهذه التجربة الجديدة خاصة في ظل إنتشار الأغنية الخليجية بين الجمهور العربي.

صدرت أغنية "دو ري مي" على طريقة الفيديو كليب، وحمل توقيع المخرج اللبناني فادي حداد، وتم التصوير في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

جاءت أغنية "دو ري مي" بقالب غنائي رومنسي - ايقاعي، وتعتبر أغنية خفيفة وسهلة على سمع الجمهور العربي.

أغنية "دو ري مي" من كلمات خالد ڤرناس والحان كريم فتحي وتوزيع اسلام الحسن وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.

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