بعد إتهامها بالإساءة إلى الشعب العراقي.. شيرين عبد الوهاب تبرر موقفها

ميرنا وليد - بيروت - ردت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب على إتهامها بالإساءة للشعب العراقي، عقب حفل ليلة رأس السنة الذي أحيته في دبي، حين ما رحب بها أحد الحضور قائلاً: "حمداً لله على السلامة يا شيرين"، لترد عليه "أشعر كأنني آتية من العراق".



وردت شيرين على هذا اللغط ببيان جاء فيه: "دارجة بين المصريين، ويقصد بها الشخص القادم من العراق محملاً بالخير كله بعد رحلة سفر طويلة".

وأكدت شيرين أنها غير مسؤولة عن فهم الحديث بنية سيئة على الرغم من أنها لم تتعمد نهائياً أو تلمح للسخرية من الشعب العراقي أو إهانته، كما عبرت عن رغبتها في تجديد لقائها مع الشعب العراقي من خلال حفل جديد يجمعها بهم قريباً.