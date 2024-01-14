إقتحم منزلها أكثر من 90 مرة.. هذا ما حصل مع مطارد أريانا غراندي

ميرنا وليد - بيروت - تم القبض أخيراً على مطارد النجمة العالمية أرينا غراندي، وحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات، وذلك بعد أن تمكن إقتحم منزلها لأكثر من 90 مرة.



وقد أقر الشاب بأنه مذنب بالتهم الموجهة إليه، وسيتم النطق رسمياً بالحكم في الـ 3 من أيار القادم، وفقًا لبيان صحفي صادر عن مكتب المدّعي العام.

وبحسب التقارير الصحافية، إقتحم براون منزل النجمة في هوليوود هيلز 92 مرّة على الأقل في عام 2021، وكان يحمل سكيناً بيده.

وبالرغم من أن أرينا حصلت على أمر تقييدي ضد الرجل، إلا أنه ظل من دون روادع واقتحم ممتلكاتها مرة أرى عام 2022.