ميرنا وليد - بيروت - تم القبض أخيراً على مطارد النجمة العالمية أرينا غراندي، وحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات، وذلك بعد أن تمكن إقتحم منزلها لأكثر من 90 مرة.
وقد أقر الشاب بأنه مذنب بالتهم الموجهة إليه، وسيتم النطق رسمياً بالحكم في الـ 3 من أيار القادم، وفقًا لبيان صحفي صادر عن مكتب المدّعي العام.
وبحسب التقارير الصحافية، إقتحم براون منزل النجمة في هوليوود هيلز 92 مرّة على الأقل في عام 2021، وكان يحمل سكيناً بيده.
وبالرغم من أن أرينا حصلت على أمر تقييدي ضد الرجل، إلا أنه ظل من دون روادع واقتحم ممتلكاتها مرة أرى عام 2022.
كانت هذه تفاصيل خبر إقتحم منزلها أكثر من 90 مرة.. هذا ما حصل مع مطارد أريانا غراندي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.