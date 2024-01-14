ميرنا وليد - بيروت - خطفت الممثلة المصرية مي عمر الأنظار بأناقتها وجمالها، بحفل خطوبة الممثلة المصرية ريم سامي، شقيقة زوجها المخرج المصري محمد سامي.

وأطلت مي عمر بفستان طويل وضيق باللون الأحمر القاتم من قماش المخمل، مشدوج ومحدد عند منطقة الخصر بأكمام طويلة وقصة مميزة عند الأكتاف، وشق طويل كشف عن الساقين.

ومن الناحية الجمالية، تركت شعرها منسدل على كتفها، وردت على جهة واحدة، وطبقت ماكياج ناعم للغاية، يليق بجمالها.

وقد احتفلت الممثلة المصرية ريم سامي يخطوبتها، على شاب يدعى محمد المغازي.

ونشرت ريم عبر حسابها الرسمي، مجموعة من الصور والفيديوهات التي وثقت حفل الخطوبة الذي اقتصر حضوره على الأهل والأصدقاء.

وظهرت ريم في الصور بفستان أبيض قصير وبسيط، أبرز قوامها الرشيق، وتركت شعررها الأسود الناعم منسدلاً على كتفيها.

كانت هذه تفاصيل خبر إطلالة أنيقة للغاية لـ مي عمر في حفل خطوبة ريم سامي.. شاهدوا جمالها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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