هيفا وهبي تعيد إرتداء سروال ظهرت فيه نجوى كرم قبلها بـ 4 أعوام.. شاهدوا

ميرنا وليد - بيروت - أعادت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، إرتداء سروال باللون الأحمر والأسود بنقوشات الثعبان، كانت قد ظهرت فيه الفنانة اللبنانية نجوى كرم قبل 4 سنوات، في فيديو كليب أغينتها "معذور قلبي".



وقد أطلت هيفا على غلاف أغينتها الجديدة "وصلتلها"، وهي ترتدي هذا السروال، وقد نسقت معه توب باللون الأسود وحذاء بكعب عال.

وقد طرحت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، أغنيتها الجديدة التي تحمل إسم "وصلتلها" ، وذلك بعد فترة من الترويج لها.

أغنية "وصلتلها" لـ هيفا وهبي، من كلمات محمود عبدالله، ألحان الراحل محمد النادي، توزيع موسيقي نور، ميكس وماستر سليمان دميان.