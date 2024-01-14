ميرنا وليد - بيروت - تصدر إسم المنتج المصري هشام جمال الترند على محركات البحث، وذلك بعد إعلانه خطوبته على الممثلة المصرية ليلى إبنة الممثل المصري أحمد زاهر.

وقد تبين أنه، ومنذ فترة كان قد إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي، أخبار مفادها أنه كان قد جمع بين هشام جمال والممثلة المصرية هنا الزاهد قصة حب مميزة وعميقة، كان من المفترض أن تنتهي بالزواج، قبل أن تقوم هنا بشكل مفاجئ بإنهاء علاقتها بـ هشام، وإعلان إرتباطها رسمياً بزوجها السابق الممثل المصري أحمد فهمي.

هذه القصة لم يتم نفيها أو تأكيدها مع الوقت، إلا أنه تم تداولها بشكل كبير في ذلك الوقت.

كانت هذه تفاصيل خبر خطيب ليلى أحمد زاهر كان على علاقة حب بـ هنا الزاهد.. وهكذا تخلت عنه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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