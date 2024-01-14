هكذا قام إبن زوج ديانا فاخوري بتهنئتها بولادة إبنها الأول!

ميرنا وليد - بيروت - تفاعل إبن زوج الإعلامية اللبنانية ديانا فاخوري، من زوجها الإعلامي اللبناني جيري ماهر مع إعلانها إنجابها طفلها الأول، وهنأها بأسلوب مؤثر.

وقام فيليب جيري ماهر بإعادة نشر الصورة التي كشفت فيها ولادتها، وعلق: "صار عندي خيّ هلق".

لترد عليه ديانا بلطف وتقول: "صار عندي أميرين هلق".

وقد أعلنت ديانا فاخوري إنجابها طفله الأول، من زوجها المدير التنفيذي لقناة SBI جيري ماهر.

وشاركت ديانا الجمهور صورة أولى، أظهرت فيها يد طفلها ويدها هي، وعلقت: "مرحبًا ملاكي الصغير دانيال. لقد أنرت حياتي وملأتها بالفرح. حفظك الله من كل سوء، ولتعش حياة مليئة بالفرح معي ومع والدك وشقيقك. نحن نحبك كثيرا".

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