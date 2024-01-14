رئيس اتحاد الناشرين العرب: إطلاق مبادرة "الجميع يقرأ في معرض القاهرة للكتاب في دورته الـ 55"

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، عن إطلاق مبادرة "الجميع يقرأ في معرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته الـ 55".

محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، الذى يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفى حضور الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، والدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، وسعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين.



توجه الناشر محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، لرعايته الكريمة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، على مدار سنوات توليه رئاسة الجمهورية، لإيمانه العميق بالدور الثقافي الذي تضطلع به جمهورية مصر العربية تجاه الوطن والأمة العربية، ممثلًا في القوى الناعمة من كُتّاب ومفكرين وناشرين، في الحفاظ على الهوية العربية، وترسيخ دعائم الاستقرار والأمن والأمان.

كما تقدم باسم اتحاد الناشرين العرب بكل التقدير والشكر للحكومة المصرية على قرارها الحكيم بضم اتحاد الناشرين العرب إلى اللجنة الإدارية العليا لتنظيم المعرض ممثلًا في رئيس الاتحاد، للتعبير عن وجهة نظر الناشرين العرب في مشاركتهم بمعرض القاهرة، ليحققوا الفوائد المرجوة لهم في عرض إصداراتهم المتنوعة في شتى مجالات العلم والمعرفة، مؤكدًا: «قلَّما تنتهج المعارض العربية للكتب ذلك الفعل، وتضم ممثلًا عن الناشرين العرب في تنظيمها».



وتقدم بالشكر إلى وزارة الثقافة المصرية، ممثلة في الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، على الدعم والمساندة للناشرين العرب في مشاركتهم بالمعرض، من خلال توجيهاتها للقائمين على تنظيم المعرض، الهيئة المصرية العامة للكتاب بقيادة الدكتور أحمد بهي الدين، الذي بذل جهودًا كبيرة ومعه فريق العمل، وبخاصة اللجنة الإدارية العليا التي أتشرف بعضويتي فيها، والتي أسهمت بصورة كبيرة في حُسن الإعداد والتنظيم لإقامة المعرض.

وتابع: «ولا يفوتني أن أعبر عن امتناني للجنة بما قدمته للناشرين العرب أعضاء الاتحاد، من اختصاص الأعضاء بتخفيض رسوم الإيجار بخلاف غيرهم من الناشرين، بالإضافة إلى تخصيص جناح مجانًا لاتحاد الناشرين العرب في صالة العرض، لخدمة الناشرين وزوار المعرض، وكذلك إقامة ندوة مهنية عن مستقبل معارض الكتب العربية».

وتقدم بخالص الشكر والتقدير لمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، الشريك الأساسي للهيئة المصرية العامة للكتاب، وكل القائمين عليه، لما قدموه من أشكال التعاون والتيسير والتنظيم لخروج المعرض بما يليق به من عالمية.

وقال: «إيمانًا وتقديرًا من اتحاد الناشرين العرب بالتعاون الدائم والمثمر مع معرض القاهرة الدولي للكتاب عبر السنوات السابقة، وما يقدمه في الدورة الحالية الـ55، للناشرين العرب من دعم وتسهيلات، أن يعلن الاتحاد عن مبادرة من أعضائه العرب تحت شعار "الجميع يقرأ في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55"، وذلك بمنح خصومات تصل إلى 50% للقراء والهيئات والمؤسسات الثقافية، وسوف تعلن هذه المبادرة من خلال وسائل الإعلام والإعلان بأشكالها كافة».



وأكد: «عندما نتطلع في هذا العام لإقامة الدورة (55)، نجد أن معرض القاهرة الدولي للكتاب تطوَّر تطورًا كبيرًا؛ فقد أصبح ثاني معرض للكتاب في العالم، عندما تم تصنيفه عام 2006م، بعد معرض فرانكفورت الأول، فهو عربيًّا الأكبر مساحة والأقدم تاريخًا والأطول زمنًا والأكثر زوّارًا، فقد بلغ عدد زواره في العام الماضي ما يقرب من 3.700.000، وفي هذه الدورة لدينا 1200 ناشر من 70 دولة عربية وأجنبية من مختلف القارات؛ حيث زادت مشاركات الدول الأجنبية التي لم تكن تشارك من قبل في معرض القاهرة في السنوات الأخيرة».



وأعرب رئيس اتحاد الناشرين العرب، عن شكره وتقديره لجمهورية مصر العربية، رئيسًا وحكومة وشعبًا، متمنيًا المزيد والنجاح لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ليظل عُرسًا عربيًّا جميلًا للكُتّاب والمفكرين والناشرين والقراء، ويزداد نجاحًا وتألقًا من عام إلى عام.

