"صدفة وريحة نجاح".. لماذا يتوقع محمد رمضان فوز منتخب مصر بكأس الأمم الأفريقية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان محمد رمضان إنه سيحضر اليوم مباراة المنتخب المصري أمام منتخب موزمبيق، وذلك بعد مشاركته أمس في إحياء احتفالية افتتاح كأس الأمم الأفريقية.

وتابع رمضان في مداخلة أجراها عبر "زووم" مع برنامج الكابتن الذي يقدمه أحمد حسن لاعب كرة القدم المعتزل، على قناة DMC: "قابلت الفريق بقيادة الكابتن محمد صلاح صاحبي وأخويا، وإحنا بنتكلم على طول، وشميت ريحة نجاح وإصرار غير طبيعي وألفة وحابين بعض، وفيه صدفة متفائل بيها جدا رقم الجناح اللي أنا موجود فيه 1124، واللي بيجمع بين رقم تيشيرت كابتن مصر مع رقم السنة، حاسس إنها إشارة لرجوعنا بالبطولة".

وأضاف رمضان "أنا كلي على بعضي صناعة مصرية 100% وكل الصحافة والإعلام في بلدي داعمة ليا وده شيء أنا متوقعه، ويا رب أكون عند حسن ظن بلدي، وربنا يجعلنا متوحدين لإن في الاتحاد قوة ونقدر نوصل بيه لنجوم السما".

ووجه رسالة للمنتخب قائلا: "لو في كل لحظة افتكرتوا إن فيه فوق الـ100 مليون مواطن، تقدروا تسعدوهم ده هيديكم طاقة فوق طاقتكم، وده قلته وأنا قاعد مع صلاح وكهربا، قلته لما شخص بيجري وقدامه أتوبيس عايز يلحقه سرعته تتضاعف، لو حطينا ده في دماغنا اننا عايزين ناخد البطولة وفيه ناس مش عايزينهم يشمتوا فينا السرعة هتكون 4 أضعاف".

محمد رمضان شارك في افتتاح كأس الأمم الأفريقية، وقدم الأغنية الرسمية للبطولة، ويستعد أيضا للمشاركة في حفل الختام.

ويغيب رمضان عن السباق الرمضاني لعام 2024، على أن يعود في 2025، كما أعلن مشاركته في بطولة فيلم أسد أسود مع المخرج محمد دياب.

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