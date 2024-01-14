نيللي كريم: بكينا بصدق في مشاهد "روز وليلى" الأخيرة وتأثرنا لانتهاء التصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة نيللي كريم إن العمل إلى جانب النجمة يسرا له طعم مختلف، وذلك تعليقا على مشاركتهما في بطولة مسلسل "روز وليلى" المعروض على منصة شاهد VIP.

وعن "روز وليلى"، قالت نيللي في بيان صحفي صادر عن مجموعة MBC: "يتميز المسلسل بأجوائه الجميلة رغم صعوبة المشاهد. فشخصيتَي روز وليلى صادقتان وشفّافتان جداً، لذا أذكر أننا بكينا بصدق ولا سيما خلال المشاهد الأخيرة، وتأثرنا كثيراً لانتهاء التصوير."

وتضيف نيللي "هناك كيمياء مشتركة تجمعني بـ يسرا، الأمر الذي سيلمسه الجمهور بوضوح وصدق خلال الحلقات". وحول طبيعة شخصية روز التي تقدمها، توضح: "ليلى هي الأكثر عقلانية، أما روز فهي الأكثر مرحاً ورومانسيةً وانفتاحاً على الحياة، وهي طموحة أكثر من ليلى، فـ ليلى من عائلة ثرية وهي ميسورة الحال أباً عن جد. ولكن في سياق الأحداث، نجد أن كل واحدة منهما تؤثر على الأخرى وتشدّ رفيقتها نحو المغامرة والأكشن طوال الوقت، فتقعان سوياً في المتاعب مرةً تلو الأخرى."

تدور أحداث مسلسل "روز وليلى" حول شركة تحقيق خاصة تديرها النساء، وقد صُنّفت الأقوى في مصر والمنطقة، بل على مستوى العالم! فما هو دور كل من يسرا ونيللي كريم في إيصال هذه الشركة النسائية إلى الشهرة والعالمية؟ هذا ما توضحه أحداث الدراما الكوميدية "روز وليلى" من عروض شاهد الأولى.

العمل من إنتاج "استوديوهات MBC" وكتابة كريس كول، ومعالجة درامية لـ رضوى شاهين، وإخراج البريطاني أدريان شيرغولد، بطولة: يسرا، نيللي كريم، أحمد وفيق، تيام قمر، رغد الفيصل، هشام عاشور، عارفة عبدالرسول، وظهور خاص لـ أمل رزق، إبراهيم السمان، حسن أبو الروس، مروان يونس، محمد ناصر، فادي خفاجة، ولأول مرة محمد سالم، وآخرين. وضع الموسيقى التصويرية عمرو إسماعيل.

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