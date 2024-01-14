بسمة: اتفاجأت بلهجة تامر حبيب في "بطن الحوت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

أعربت الفنانة بسمة عن سعادتها بنجاح دورها في مسلسل "بطن الحوت"

وأكدت بسمة خلال لقاءها مع برنامج سينماتك المذاع على قناة SBC السعودية أنها تفاجأت من ردود فعل الجمهور الإيجابية بعد ظهورها في أحداث المسلسل بشخصية المحامية يسرية، والتي كشفت أنه كان في بداية التصوير مجرد ظهور خاص ثم تحول لدور رئيسي

وتابعت: "المسلسل ده أخد فترة أكبر من المتوقع في تصويره، وكان الأول وجودي فيه ظهور خاص زي أغلب أدواري حاليا، لكن مع طول مدة التصوير أكثر من سنة الدور كبر وبقى ليه عمق أكتر في الأحداث وتحول لدور رئيسي"

وكشفت بسمة لسينماتك عن كواليس مشاهدها مع السيناريست تامر حبيب بعد مشاركته في المسلسل كممثل في شخصية حلمي السواح وقالت: "أول يوم تصوير اتفاجأت من تامر حبيب وهو بيتكلم دمياطي وفي أول مشهد بيننا في أحد المكاتب مكنتش بصاله ولما اتكلم وسمعت لهجته الدمياطي بصيت واتخضيت وقلت إيه ده، وطبعا الشوت ده اترمى بس هو عمل الدور بشكل حلو أوي واتبسط منه جدا"

مسلسل "بطن الحوت" مكون من 15 حلقة وتم عرضه على منصة شاهد، بطولة: محمد فراج، باسم سمرة، أسماء أبو اليزيد، سماح أنور، عبدالعزيز مخيون، يوسف عثمان، حسام الحسيني، بسمة، زينب غريب، حسن أبو الروس، ترنيم هاني، ومن أبرز ضيوف الشرف: تامر حبيب، أمينة خليل، وأحمد فهمي وهو من تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح.