شكرا لقرائتكم خبر عن محطات مهمة فى ذكرى ميلاد منير مراد.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم السبت ذكرى ميلاد الملحن منير مراد الذى يعد طفرة فى عالم التلحين والموسيقى لم يكن لها مثيل، ولم يكن لألحانه شبيه حتى وقتنا الحالى، لذا اختار الكثير من عمالقة الغناء التعاون معه، مثل عبدالحليم حافظ، شادية، وهانى شاكر وغيرهم ممن استطاعوا تقدير قيمة ذلك الفنان المبدع، صاحب الألحان والموسيقى الخالدة .

ولد الملحن منير مراد فى عام 1922، لعائلة فنية عريقة، ودرس منذ الصغر فى مدارس فرنسية، ثم التحق بالكلية الفرنسية، لكنه فضل الفن على الدراسة، عمل منير مراد فى العديد من الأفلام كمساعد مخرج، ثم وضع كل تركيزه فى التلحين والذى تميز فيه بشدة.

قدم منير مراد لعبد الحليم حافظ العديد من الألحان منها "تعال أقول لك، حاجة غريبة، إحنا كنا فين، ضحك ولعب، وحياة قلبى وأفراحه، بكرة وبعده، بأمر الحب، بحلم بيك، قاضى البلاج، أول مره تحب يا قلبى".

قدم منير مراد عشرات الألحان الناجحة مثل "شغلونى عيونك" لفايزة أحمد، "يعنى وبعدين" لنجاح سلام، "آه من الصبر" لشريفة فاضل، "غلاب الهوى" لمها صبرى، "سوق على مهلك" لشادية، "قسمة ونصيب" لهانى شاكر، "من يوميها" لوردة الجزائرية، "أنا أحبك" لعايدة الشاعر، "إبعد عن الحب" لعادل مأمون، "شفت الحب" لمحرم فؤاد، "مرجيحة الحب" لليلى جمال، "كعب الغزال" لمحمد رشدى، "تسلم لقلبى" لهدى سلطان، "ابعد يا حب" لعفاف راضى، "أبو شامة اسكندرانى" لطروب.