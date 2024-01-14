شكرا لقرائتكم خبر عن 3 عروض من مصر والإمارات وتونس فى مهرجان المسرح العربي اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض اليوم الأحد 14 يناير ثلاثة عروض مسرحية في اليوم الخامس من مهرجان المسرح العربي، والعروض تبدأ بالعرض الإماراتي "زغنبوت" للمخرج محمد العامري علي مسرح الرشيد، ثم عرض من تونس وهو "حلمت بيك البارح" للمخرجة لبني مليكة وإبراهيم جمعة علي مسرح المنصور، وآخر عروض اليوم سيكون العرض المصري "البؤساء" للمخرج محمود حسن حجاج علي المسرح الوطني.

ويستأنف المجال الفكري جلساته برئاسة د. يوسف عايدابي من السودان تحت عنوان "نحو تجسير المسافة بين المسرح الدرامي والفنون البصرية"، ويشارك في المحور الفكري 166 باحثًا مسرحيًا من العراق والدول العربية وعدد من المغتربين في الدول الغربية سيخوضون في ابحاثهم وتقاريرهم ودراستهم اهم الإضاءات في المسرح العربي.

جدير بالذكر أن لجنة اختيار العروض المتأهلة للدورة 14 من المهرجان تكونت من د. يوسف عايدابي من السودان رئيسا للجنة وعضوية كل من: مهند الهادي (العراق)، د. محمد خير الرفاعي (الأردن)، د. عبد المجيد الهواس (المغرب)، معز حمزة (تونس).

وجدير بالذكر أن مهرجان المسرح العربي يصدر حوالي 20 كتابا عن المسرح العراقي، ويكريم 36 فائزا في المسابقات المختلفة بالمهرجان، ويحضره حوالي 600 مسرحي من كل الدول العربية، وهناك 19 عرضا مسرحيا منها 13 عرضًا تتنافس علي جائزة الشيخ القاسمي .