شكرا لقرائتكم خبر عن هالي بيلي تكشف عن هوية مولودها الأول.. ومشتريات بـ5 آلاف دولار للطفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة العالمية هالي بيلي، عن هوية طفلها الأول من زوجها مطرب الراب DDG، وأعلنت في صورة نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام ظهر فيها قدمي طفلها Halo الذي استقبلته الأسبوع الماضي.

ورصدت مجلة TMZ العالمية، مطرب الراب DDC داخل احدي متاجر ملابس الأطفال الفاخرة في بيفرلي هيلز، وهو يقوم بشراء بعض مستلزمات الطفل الجديد بقيمة 5000 آلاف دولار، مؤكدا للمجلة انه يعيش الكثير من الضغوطات لتحمل مسئولية الطفل Halo، مضيفاً ساخراً "احترف انا وبيلي تغيير الحفاظات بالإضافة إلى تخصيص وقت للبكاء سوياً".

وسبق وشاركت بيلي مؤخراً في فيلم The Little Mermaid ، بمشاركة كلاً من جونا هاور كينج، ميليسا مكارثي، خافيير بارديم، جود أكووديكي، نوما دوميزويني، كاجسا محمد، لورينا أندريا، ديفد ديجز، يعقوب ترمبلاي، أوكوافينا، العمل من إخراج روب مارشال، الذى شارك في الكتابة مع ديفيد ماجي، جون ديلوكا، هانز كريستيان اندرسن، رون كليمنتس، جون ماسكير.

ويدور فيلم The Little Mermaid حول أرييل، أصغر بنات الملك تريتون، حورية بحر جميلة ومفعمة بالحيوية، التي تحب المغامرة، شوقًا لمعرفة المزيد عن العالم وراء البحر، ولكن مع زيارة أرييل السطح تسقط في حب الأمير إريك المحطم، ومن هنا قررت عقد صفقة مع ساحرة البحر الشريرة، أورسولا، لتجربة الحياة على الأرض.