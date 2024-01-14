شكرا لقرائتكم خبر عن "عادل مش عادل" و"أصل الحكاية".. طرح فيلمين لـ شيري عادل فى 24 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيش الفنانة شيري عادل، انتعاشة سينمائية خلال هذه الفترة، فبعد مشاركتها مؤخرًا في فيلم "لف وارجع تانى" الذى عرض شهر أغسطس الماضي، تنتظر شيري عادل عرض فيلمين لها هما "عادل مش عادل" و"أصل الحكاية" والذى تصادف أن يتم طرحهما في السينمات بنفس اليوم وهو 24 يناير الجارى، لتنافس بهما في موسم منتصف العام.

وتجسد شيري عادل خلال أحداث فيلم "أصل الحكاية" شخصية فتاة تدعى ملك وتمتلك أفكارًا معينة تجعلها تواجه العديد من الصعوبات، وهى تنتمى لعائلة كل فرد فيها له حكاية مختلفة ومستقلة فوالدها بيومى فؤاد وأعمامها خالد الصاوى وعلاء مرسى وعمتها هالة فاخر.

فيلم "أصل الحكاية" تأليف وإخراج محمد أمين وبطولة شيرى عادل، خالد الصاوى، بيومي فؤاد، هالة فاخر، حمزة العيلى، علاء مرسى، يوسف عثمان، عابد عنانى، وائل الترك، علاء مرسي، محمد محمود وعدد آخر من الفنانين، وحددت الشركة المنتجة للفيلم إجازة منتصف العام الدراسى المقبل 2023 موعدًا مبدئيًا لطرحه في دور العرض السينمائية.

وتدور قصة فيلم "عادل مش عادل" في إطار كوميدي، حول "عادل الأمين" الذى يجسده أحمد الفيشاوي، وهو شاب يعيش متخبطًا في حياته ويعجب بفتاة حقيقتها مخيفة مما يوقعه في متاعب جمة، وذلك في ظل مطاردته من قبل الصحفية "غادة" التي تجسدها الفنانة شيري عادل، التي لا تهتم سوى بالحصول على الأخبار المشوقة.

فيلم "عادل مش عادل" من بطولة أحمد الفيشاوى، شيرى عادل، محمود البزاوي، دينا، محمد رضوان، أوتاكا ،بدرية طلبة، أحمد بجه، والمطربة نوال، والفيلم قصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري.



فيلم عادل مش عادل