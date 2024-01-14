شكرا لقرائتكم خبر عن نور محمود: حصلت على أول جائزة بالتمثيل فى 3 ابتدائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان نور محمود خلال حوار له فى ”الخليج 365” بعد نجاح تجربته المسرحية الأولي "النقطة العميا" التي تعرض علي مسرح الغد من إخراج أحمد فؤاد: سعيد جدًا بتجربتي في المسرح ولقائي الأول بالجمهور الحي كان مرعب، وما زلت حتي الآن برغم من عرض المسرحية لأكثر من ثلاثين ليلة أشعر بنفس الرعب، ولكن علي قدر هذا الرعب علي قدر المتعة التي أشعر بها والتي لم أتخيلها يومًا لدرجة أنني "شبط في الموضوع".

وأضاف نور محمود: التحاقي بالمعهد العالي للفنون المسرحية كان أمل حياتي فأنا أعشق التمثيل منذ صغري وأتذكر أول شهادة تقدير حصلت عليها كانت من المسرح المدرسي عندما كنت في الصف الثالث الإبتدائي ، وكنت قد قررت أن ألتحق بالمعهد بالفعل ولكن بسبب ظروف عائلية منعتني من الإلتحاق بأي كلية تتطلب الحضور والإنصراف لأنه كان لابد أن أعمل بجانب دراستي ، فاعتمدت علي الورش وبدأت بالفعل في الدراما والتلفزيون وقررت حينها أن أقوم بعمل رصيد فني لدي جمهوري حتي عندما أقرر تقديم عمل مسرحي أجد الجمهور الذي يأتي من أجل أن يري نور علي الحقيقة وهذا ماحدث في النقطة العميا.

ويشارك في بطولة العرض المسرحي "النقطة العميا" كل من: نور محمود، أحمد السلكاوي، وأحمد عثمان، وحسام فياض، وهايدي بركات، وعمر صلاح الدين، إعداد وإخراج أحمد فؤاد.

وتدور أحداث المسرحية حول عطل يصيب سيارة آدم الذي يجسد دوره الفنان نور محمود، أثناء عاصفة شديدة، مما يضطره إلى اللجوء لأقرب بيت ليجد بداخله ثلاثة أساتذة في القانون يلعبون لعبة غريبة تدعي "المحكمة" وتكتمل عناصر اللعبة بحضوره، ليجد نفسه متورطا في قبضة المحكمة ويحاول إيجاد طريق للخروج من هذه اللعبة.