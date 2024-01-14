شكرا لقرائتكم خبر عن "المسرح العربى" يناقش "صورة المرأة في المسرح العربى" ومروة مهدى تمثل مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش مهرجان المسرح العربي اليوم الاثنين خلال المحور الفكري " صورة المرأة في المسرح العربي " ويطرح القائمون علي الندوة عدة تساؤلات منها : من يرسم صورة المرأة في المسرح ؟ وهل الجنسوية الإبداعية ضرورة أم تطرف ؟ وتدير الندوة الدكتورة زينة الشبيبي من العراق، ومن المتحدثات في الندوة الدكتورة مروة مهدي من مصر ، ومجد القصص من الأردن .

جدير بالذكر أن مهرجان المسرح العربي في دورته الـ 14 ببغداد يشهد اهتمامًا خاصًا بالمرأة العربية وتتضمن فعالياته يومًا خاصًا عن المرأة في المسرح العربي وهناك يوم لسيدات المسرح العربي ويوم يتحدث عن جهود المرأة في المسرح العربي، فهناك اهتمامًا خاصة بالسيدات في هذه الدورة، كما أن كلمة اليوم العربي للمسرح ألقتها فنانة عربية مسرحية وهي الفنانة اللبنانية القديرة نضال الأشقر، وكان من ضمن قائمة المكرمات 5 سيدات من القامات الفنية المسرحية في العراق.

وجدير بالذكر أن الدورة الـ14 تشهد 19 عرضاً مسرحياً، تأهلت للمهرجان في تنافس عالٍ، وجميعها تحمل تجارب وحساسيات فنية لافتة، منها ثلاثة عشر تتنافس على جائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وعرض "مترو غزة " من فلسطين يفتتح عروض المهرجان، وتشهد الدورة مجالاً فكرياً ينظم على مدار ثمانية أيام، ويشهد مؤتمرا فكريا موسعا يشارك فيه ما يزيد على مائة وستة وثلاثين باحثا فناناً.